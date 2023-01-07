إطلاق نار على قوات الاحتلال شرق جنين

أطلق مقاومون، صباح اليوم السبت، النار على قوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة مستوطنة "جانيم" المخلاة شرقي مدينة جنين.

ووفق مصادر محلية، فإن عدة دوريات اقتحمت المنطقة، ونصبت حاجزًا عسكريًا، وقامت بعملية تفتيش للمواطنين فيما احتجزت شابًا أخلت سبيله فيما بعد.

ذات المصادر قالت إنه وخلال قيام جيش الاحتلال باقتحام المنطقة، أطلق مقاومون النار على دورياته، التي انتشرت قرب قرية حداد السياحية والزبابدة.

وكان المقاومون قد استهدَفُوا، فجر اليوم، قوات الاحتلال عند حاجز الجلمة شمال شرق جنين، وذلك قبل أن ينسحبوا من الموقع.

المصدر / فلسطين أون لاين