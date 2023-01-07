فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محكمة الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للقيادي بحركة حماس حسام حرب

منتدى الإعلاميين يستنكر انحياز إذاعة دويتشه فيله السافر للاحتلال

إصابات كورونا في اليابان تتجاوز 30 مليونًا

"الصحة": الاحتلال يمعن في منع إدخال الأجهزة الطبية لغزة

حمد: الضفة تتقدّم الصفوف وتُقدّم التضحيات ومقاومتها تربك الاحتلال

المنتدى الفلسطيني في بريطانيا يعلن تنظيم "يوم الجاليات العربية"

لليوم الثاني.. الحرارة ما دون 20 درجة تحت الصفر في موسكو

إطلاق نار على قوات الاحتلال شرق جنين

"الإنعاش الاقتصادي".. مطلب لتخفيف وطأة الفقر والبطالة في قطاع غزة

توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي

إطلاق نار على قوات الاحتلال شرق جنين

07 يناير 2023 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
...
إطلاق نار على قوات الاحتلال شرق جنين

أطلق مقاومون، صباح اليوم السبت، النار على قوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة مستوطنة "جانيم" المخلاة شرقي مدينة جنين.

ووفق مصادر محلية، فإن عدة دوريات اقتحمت المنطقة، ونصبت حاجزًا عسكريًا، وقامت بعملية تفتيش للمواطنين فيما احتجزت شابًا أخلت سبيله فيما بعد.

ذات المصادر قالت إنه وخلال قيام جيش الاحتلال باقتحام المنطقة، أطلق مقاومون النار على دورياته، التي انتشرت قرب قرية حداد السياحية والزبابدة.

وكان المقاومون قد استهدَفُوا، فجر اليوم، قوات الاحتلال عند حاجز الجلمة شمال شرق جنين، وذلك قبل أن ينسحبوا من الموقع.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#إطلاق نار #المقاومة في جنين #إطلاق نار على قوات الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة