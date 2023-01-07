المنتدى الفلسطيني في بريطانيا يعلن تنظيم "يوم الجاليات العربية"

أعلن المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، تنظيم فعالية "يوم الجاليات العربية"، تحت شعار القدس تجمعنا، يوم السبت الموافق 11 شباط/فبراير القادم، في قاعة بايرون هول، غربي لندن.

وقالت مديرة الفعالية، هبة شنار، في بيان، اليوم السبت، إن "النشاط سيتضمن حفلًا رئيسًا كبيرًا، بمشاركة الفنان السوري يحيى حوا، والفنان العراقي مصطفى العزاوي، وكذلك المنشد المصري عمار الخطيب".

وذكرت شنار أن النشاط سيتضمن أيضًا مشاركة مهمّة لربط الأطفال بالمسجد الأقصى، بإشراف الشابّة الفلسطينية المتخصصة في هذا المجال سارة العويسي من إسكتلندا.

ولفتت إلى أن يوم الجاليات العربية، يمتاز بوجود معارض وزوايا تراثية للجاليات العربية في بريطانيا، بالإضافة إلى بازار شعبي لبيع المنتجات المختلفة، مع ركن خاص باللغة العربية، تحت شعار لغتي هويتي، وزوايا للأطعمة الشعبية المميزة من مختلف البلدان العربية، ومن فلسطين تحديدًا.

وينظّم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، الذي يرأسه حاليا زاهر بيراوي، سنويا، نشاطاً يخصّصه بشكل أساسي للجاليات العربية، بهدف "تأكيد ترابطها والتعريف بثرائها، وللتعبير عن محبة القدس والمقدّسات ومركزية قضية فلسطين للأمة.

وهو هيئة مستقلة تعمل لخدمة الجالية الفلسطينية في بريطانيا، وللتعريف بقضية فلسطين بين أبناء الجاليات المختلفة وفي أوساط المجتمع البريطاني، وفق موقعه الرسمي.

المصدر / فلسطين أون لاين