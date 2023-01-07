"حماس" في الشمال تؤبن الشهيد القيادي سعيد الجراح

نظمت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" في شمال غزة حفلا تأبينيا للشهيد القائد سعيد إسماعيل الجراح "أبو محمد" الذي توفي نتيجة أزمة قلبية قبل أيام.

وأكد أبو عماد عيسى على دور أبو محمد الريادي والجهادي في الحركة ويعتبر من الأوائل الذين انضموا للحركة منذ ثمانينيات القرن الماضي وتعرض للاعتقال في سجون الاحتلال وسجون السلطة بسبب انتمائه للحركة.

وقال اللواء جمال الجراح في كلمة العائلة أن شقيقه قدم ابنته اسلام شهيدة في بدايات انتفاضة الاقصى والتي كانت برفقة زوجها الشهيد ياسر طه القيادي في كتائب القسام الذي قصفت سيارته بصواريخ الاحتلال.

وتقدم بالشكر لقيادة الحركة في المنطقة التي أولت اهتماما كبيرا بالعائلة بعد وقبل وفاة شقيقه.

هذا وحضر الحفل لفيف من الجماهير وتقدمهم قيادة الحركة والقسام تكريما للشهيد وعائلته.



















المصدر / فلسطين أون لاين