"أبو حسنة": الأونروا تتعرّض لهجمات سياسية منسقة ومنظمة

قال ممثل رئاسة "الأونروا" والمفوض العام للوكالة، عدنان أبو حسنة، إن الأونروا تتعرّض إلى هجمات سياسية منسقة ومنظمة في برلمانات دول مختلفة، تستهدف شخصيات مؤثرة والرأي العام لإيصال رسالة بأن هذه المنظمة لا لزوم لها يعني القضية تتعلق بنزع شرعية الأونروا.

وأكد أبو حسنة في كلمة له خلال ندوة "الأونروا بعد 73 سنة على إنشائها"، أنه عندما تنزع شرعية "الأونروا" بالتالي ستنزع شرعية قضية اللاجئين الفلسطينيين ويدخل في ذلك قضايا عديدة كما في تعريف اللاجئ ومن المستفيد وأنهم كانوا 650 ألف لاجئ واليوم تتحدثون عن 6 ملايين وهل الأحفاد يرثون اللجوء والكثير من القضايا.

وأردف: هناك من يتمنى أن يستيقظ صباحًا ولا يروا "الأونروا" ولكن الواقع هو غير ذلك.