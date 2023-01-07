طاقما حكام مباراتي اليوم في الدرجة الممتازة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

تتواصل مساء اليوم منافسات بطولة دوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة بإقامة لقاءين، يجمع الأول بين المتصدر خدمات رفح وضيفه شباب خان يونس، بينما يحل الصداقة ضيفا على اتحاد خان يونس.

وكلّفت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، الحكم هاني مسمح لإدارة مباراة خدمات رفح وشباب خان يونس، على أن يساعده محمود أبو حصيرة ومحمود الصواف، وعبد السلام أبو سليسل حكمًا رابعًا.

وأسندت اللجنة إدارة مباراة اتحاد خان يونس والصداقة للحكم حازم الصوفي، على أن يساعده محمد خطاب ورشيد حمدونة على الخطوط، وعاهد المصري حكمًا رابعًا.