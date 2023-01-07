الأهلي يسعى لتأمين الصدارة في مواجهة الجلاء

غزة/ إبراهيم أبو شعر:

يسعى الأهلي لتأمين صدارته لترتيب دوري الدرجة الأولى، عندما يلتقي الجلاء على ملعب فلسطين اليوم ضمن الجولة الرابعة عشرة، وسيعمل على تفادي المفاجآت للحفاظ على تواجده في مقدمة الترتيب.

ويدخل الأهلي اللقاء بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع خدمات البريج في الجولة الماضية، ليبقى في المركز الأول برصيد 28 نقطة لكنه أصبح مهدداً بفقدان الصدارة حال الخسارة أو التعادل، مع ابتعاد فرق نماء وبيت حانون الأهلي وخدمات خانيونس بفارق نقطتين عن المتصدر، حيث يملك كل منهم 26 نقطة.

يحتاج الأهلي للفوز دون النظر لأي معيقات قد تؤثر على مسيرة الفريق، خاصة وأن الجلاء نجح في العودة بنقطة التعادل من أمام مضيفه أهلي النصيرات في الجولة الماضية.

سيحاول الأهلي استعادة قوته الهجومية في مواجهة الفريق الأضعف من الجانب الدفاعي، وحسم الفوز بنتيجة كبيرة لاستعادة ثقة اللاعبين بقدراتهم.

وحقق الأهلي الفوز في مباراته الأولى بمرحلة الإياب على أهلي النصيرات بهدف دون رد، قبل أن يتعادل مع البريج سلبيا في الجولة الماضية.

بدوره فإن الجلاء يدخل اللقاء وهو في حالة سيئة للغاية رغم التعادل الأخير مع أهلي النصيرات، لكنه يتمسك بآماله الضعيفة في البقاء بالدرجة الأولى على أمل أن يتمكن من تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وتحقيق أول انتصاراته أمام الأهلي.

ويحتل الجلاء المركز الثاني عشر والأخير برصيد ثلاثة نقاط، وهذا ما يجعله يدخل اللقاء في حالة معنوية غير جيدة لكنه سيواصل محاولاته من اجل تفجير مفاجأة من العيار الثقيل أمام المتصدر.

بدوره فإن الجلاء يدخل اللقاء وهو في حالة سيئة للغاية رغم التعادل الأخير مع أهلي النصيرات، لكنه يتمسك بآماله الضعيفة في البقاء بالدرجة الأولى على أمل أن يتمكن من تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وتحقيق أول انتصاراته أمام الأهلي.

ويحتل الجلاء المركز الثاني عشر والأخير برصيد ثلاثة نقاط، وهذا ما يجعله يدخل اللقاء في حالة معنوية غير جيدة لكنه سيواصل محاولاته من اجل تفجير مفاجأة من العيار الثقيل أمام المتصدر.