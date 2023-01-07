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بالصور كشف طبيعة السلاح الغريب في حفل تنصيب رئيس البرازيل

07 يناير 2023 . الساعة 09:18 بتوقيت القدس
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حارس شخصي يحمل سلاحا غريبا في حفل تنصيب الرئيس البرازيلي

أثار ظهور أحد الحراس في حفل تنصيب رئيس البرازيل الجديد لولا دا سيلفا وهو مدجج بسلاح كما لو كان سلاحا من أفلام الخيال العلمي، تساؤلات الكثيرين حول طبيعته واستخداماته والهدف من ورائه.

ومن خلال البحث تبين أن هذا السلاح مخصص لإسقاط الطائرات بدون طيار "الدرون"، وهو من صُنع الشركة الأسترالية "درون شيلد".

وتعمل البندقية على تحديد نطاق الطائرات المسيرة والعمل على تشويش تردداتها، وإجبارها على الهبوط اضطراريًا سواء بشكل عمودي أو العودة إلى نقطة الانطلاق.

يُشار إلى أن البندقية استخدمتها القوات البلجيكية عام 2021، أثناء اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي "بايدن" وملك بلجيكا.

وأقيم تنصيب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وسط إجراءات أمنية مشددة، عقب تهديدات من أنصار المرشح الخاسر بولسونارو بارتكاب أعمال شغب وعنف في البلاد.

وأعلنت الشرطة البرازيلية عن اعتقال شخصًا بحوزته عبوة ناسفة وسكين حاول الدخول إلى حفل تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في العاصمة برازيليا.

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المصدر / فلسطين أون لاين-مواقع
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#سلاح غريب #تنصيب رئيس البرازيل #حفل تنصيب الرئيس البرازيلي

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