وظيفة شاغرة في مؤسسة أطباء بلا حدود

مؤسسة أطباء بلا حدود "أطباء بلا حدود" هي مؤسسة إنسانية دولية خاصة غير ربحية مكرسة لتقديم المساعدة الطبية للسكان في الأزمات ، دون تمييز وبغض النظر عن العرق أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسي.

وصل إعلان توظيف صادر عن مؤسسة أطباء بلا حدود تعلن فيه عن حاجتها لتوظيف أمين مخزن صيدلية للانضمام إلى مشروعنا في غزة.

سيكون أمين مخزن الصيدلية مسؤولاً عن تنفيذ أنشطة تخزين الصيدلية / المستودعات الطبية من أجل الحفاظ على مخزون الصيدلية أعلى من مستوى الأمان واتباع الشروط الموصى بها (درجة الحرارة والرطوبة وما إلى ذلك) تحت إشراف مدير الصيدلية وبالتعاون مع الخدمات اللوجستية فريق.

مهام الوظيفة :

- الإشراف على طلبات المواد والإرسال من أجل ضمان الاستخدام الرشيد.

- استلام الطلبات والتسليمات ، وتحديد الفوارق المحتملة ضد بيان الحمولة أو غيره والإبلاغ عنه.

- ضمان ظروف تخزين جيدة لجميع المواد الطبية في الصيدلية وفقًا للمعايير الصيدلانية لضمان التوافر المستمر.

- التأكد من ملء المدخلات الصحيحة على بطاقات الأسهم والبرامج.

- إجراء عمليات الجرد المنتظمة أو المشاركة فيها بما في ذلك مخزون EPREP.

- متابعة مستويات المخزون فيما يتعلق بحد الإنذارات ونفاذ المخزون وتواريخ انتهاء الصلاحية والأدوية التي تنتهي صلاحيتها في الأشهر الستة التالية.

- إعداد أوامر وحدات الاستهلاك المختلفة (الأقسام والأجنحة وغيرها) ، والتأكد من التعبئة والتغليف والإرسال المناسبين والإبلاغ عن أي شذوذ أو تغييرات في أنماط الاستهلاك إلى مدير الصيدلية. إبلاغ مدير الصيدلية بمجرد وصول المخزون إلى حد التنبيه.

- السيطرة على مرافق المستودعات من أجل ضمان حفظ المواد في ظروف حفظ جيدة ، وتشمل:

- على سبيل المثال مراقبة درجة الحرارة في المستودع والتأكد من أن المنتجات التي تتطلب سلسلة التبريد يتم تخزينها بشكل مناسب واستلام عمليات النقل وتخزينها وإعدادها ونقلها بشكل مناسب وفقًا لبروتوكولات التوريد وسلسلة التبريد MSF.

- ضمان نظافة المباني (صيدلية المخزون) وبالتعاون الوثيق مع قسم اللوجستيات ، صيانة معدات التبريد.

- التحكم في الوصول المحدود للمستودع إلى الموظفين المعتمدين والتأكد من تأمين الأبواب والمخارج الأخرى.

- إبلاغ المدير المباشر على الفور بأي مشاكل تنشأ أثناء العمل ، لا سيما فيما يتعلق بالتلف أو الضياع أو محاولة الاقتحام أو السرقة في المستودع.

- متابعة مستويات المخزون فيما يتعلق بحد الإنذارات ونفاذ المخزون وتواريخ انتهاء الصلاحية والأدوية التي تنتهي صلاحيتها في الأشهر الستة التالية.

- إعداد التقارير وإحالتها إلى المشرف.

- استلام جميع المستلزمات في الصيدلية وتحديث بطاقات Isystock والمخزون وفقًا لذلك.

- تقديم ملاحظات أولية إلى مدير الصيدلية حول استلام المواد في الصيدلية.

- متابعة مستويات المخزون فيما يتعلق بعتبات الإنذارات ، والتمزق ، وتواريخ انتهاء الصلاحية ، والأدوية التي تنتهي صلاحيتها في الأشهر 3-6 التالية ، وإبلاغ مدير مشروع الصيدلة بأي مشكلات تنذر بالخطر.

- تجهيز وثائق القروض والتبرعات بين OCP / OCB على أساس شهري.

- المشاركة في الجرد المادي المنتظم.

- إزالة المواد منتهية الصلاحية والتالفة من المخزون على أساس شهري وقم بتحديث ورقة العناصر منتهية الصلاحية كل شهر.

- متابعة محتويات الثلاجة وتحضير الأوراق اللازمة.

- إعداد وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في الوقت المناسب لوحدات المستخدم النهائي وفقًا للبروتوكول والإجراءات.

- التأكد من توافق الطلبات مع الاستهلاك ومستويات المخزون المتبقية وإبلاغ مدير مشروع الصيدلة بأي مشكلات تنذر بالخطر.

- العمل بتعاون وثيق مع المشرفين في المستشفى فيما يتعلق بتوريد الأدوية وتسليم الطلبات والمراقبة عند الحاجة.

- إعداد المستندات المطلوبة للإرجاع أو اتباع منتجات منتهية الصلاحية أو غيرها من المنتجات غير القابلة للاستخدام وفقًا للإجراء المحدد في البروتوكول.

- مسؤول عن حفظ وتنظيم جميع المستندات من الطلبات والإرجاع والإعارة / التسليم والشحن وانتهاء الصلاحية إلخ.

- مراقبة درجة الحرارة والرطوبة في مستودع الصيدلية والثلاجات على أساس يومي في أيام العمل.

- تحديث مخزون EPREP في الصيدلية المركزية و AAH في مواقع مختلفة بناءً على طلب من مدير الصيدلية.

مؤهلات الوظيفة:

- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة تخصص صيدلة .

- شهادة مزاولة مهنة سارية المفعول.

- اللغة الإنجليزية مرغوبة.

- مهارات الكمبيوتر: محو الأمية الحاسوبية الأساسية (حزمة Office والإنترنت)

- خبرة سابقة أساسية لا تقل عن سنتين في وظائف مماثلة أو ذات صلة.

- خبرة سابقة مرغوبة في منظمة أطباء بلا حدود أو غيرها من المنظمات غير الحكومية

- يجب ألا يكون لدى المرشحين أي عقد آخر مع مؤسسة حكومية أو خاصة.

طريقة التسجيل:

يجب على المتقدمين المهتمين تقديم جميع المستندات التالية ( السيرة الذاتية- ورسالة تعريفية باللغة الإنجليزية توضح بالتفصيل مؤهلات هذه الوظيفة ) إلى البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- يرجى كتابة ( Pharmacy storekeeper ) على موضوع البريد الإلكتروني أو قد لا يتم النظر فيه.

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو: 8 يناير 2023 ، 4:00 مساءً.