مبابي يشترط التوقيع مع صديقيه من أجل عودة المفاوضات مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحافية أن مبابي يريد التفاوض مجددًا مع ريال مدريد حول الانتقال إليه بعد نهاية عقده الحالي مع باريس سان جيرمان، بسبب شعوره بخيبة الأمل لعدم وفاء النادي العاصمي بالوعود التي قطعها له عند التجديد.

وبحسب تقرير ورد على صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن مبابي فتح باب المفاوضات مجددًا مع ريال مدريد، لكنه اشترط التوقيع مع زميله بالنادي الفرنسي أشرف حكيمي وظهير ميلان ثيو هيرنانديز.

ووفقًا لـ "سبورت" فإن إدارة مدريد لن ترد على هذا الطلب، ولا تنوي تقديم المميزات التي كانت ستقدمها بالصيف الماضي إذا تم التفاوض مجددًا.

ويعد حكيمي من ناشئي ريال مدريد، وكان على قوة الفريق الأول من 2017 وحتى 2020، تخللها فترة إعارة لدورتموند الألماني ثم الانتقال لإنتر ميلان.

ودافع هيرنانديز عن الألوان بيضاء أيضًا بين عامي 2017 و2019، وأعير إلى ريال سوسييداد قبل تمثيل شعار ميلان بداية من عام 2019.

وينتهي عقد مبابي مع فريق العاصمة الفرنسية عام 2025.

المصدر / وكالات