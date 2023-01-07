إصابة 3 مواطنين من عائلة واحدة بهجوم للمستوطنين شرق نابلس

أصيب ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة الجمعة خلال هجوم نفذه مستوطنون في منطقة الأغوار الوسطى شرقي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين هاجموا عائلة المواطن نبيل محمد اشتية (65 عاما) خلال حراثة أرضهم بالقرب من قرية عين شبلي شرق نابلس، واعتدوا عليهم بالعصي والحجارة.

وأصيب المواطن اشتية وزوجته برضوض وجروح جراء الاعتداء، في حين أصيب نجله محمد بجروح في رأسه.

يشار إلى أن المستوطنين أقاموا مؤخرا بؤرة استيطانية قريبة، وحولوها إلى نقطة للانطلاق باعتداءاتهم يوميا على الأهالي ومزارعهم.

المصدر / فلسطين أون لاين