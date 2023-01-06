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مجلس النواب الأميركي يفشل في انتخاب رئيسه

06 يناير 2023 . الساعة 23:58 بتوقيت القدس
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مجلس النواب الامريكي

فشل مجلس النواب الأميركي ليل أمس الخميس، وبعد 11 جولة، في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب رئيس للمجلس، حيث قام بتأجيل جلسة التصويت إلى اليوم الجمعة.

وبحسب واشنطن بوست، فإنه وبعد 11 جولة اقتراع؛ فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية، في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشّحها زعيم الجمهوريين في الكونغرس الأميركي، كيفن مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، في إقناع حوالى 20 نائبا جمهوريا من مؤيّدي الرئيس السابق، دونالد ترامب، بانتخابه خلفا لنانسي بيلوسي.

ولابد من حصول المرشح على 218 صوتا للفوز برئاسة المجلس.

المصدر / وكالات
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