"يديعوت": جيش الاحتلال استخدم مسيرات مسلحة ضد الفلسطينيين

استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العامين الماضيين، طائرات مسيرة ضد الفلسطينيين تحمل قنابل غاز وأخرى يدوية، وتطلق النار، وبعضها يحمل متفجرات، بحسب صحيفة عبرية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عبر موقعها الإلكتروني، الجمعة، عن ضابط كبير في جيش الاحتلال، لم تسمه، قوله إن الجيش "طور هذه الطائرات ويستخدم بعضها بشكل انتحاري، وأخرى لإطلاق قنابل يدوية، وقنابل الغاز، وإطلاق النار من أسلحة رشاشة، وبعضها يحولها لإطلاق صواريخ موجهة لضرب أهداف معينة".

ووفق الضابط؛ فإن "الطائرات التي تحمل قنابل يدوية، يمكنها إطلاق عدد كبير منها، واستهداف المطلوبين لدى (إسرائيل) أو مجموعات فلسطينية مسلحة، حتى لو كانوا داخل منازل أو غرف معينة".

وأشار موقع "يديعوت أحرنوت" إلى أن هذه الطائرات "تستخدم من قبل القوات البرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وتستخدم هذه الطائرات أيضًا، بحسب المصدر ذاته، "لتنفيذ مهام صعبة وسرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين".

وفي سبتمبر/ أيلول 2022، أعطى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، الضوء الأخضر لاستخدام طائرات مسيرة مسلحة، لتنفيذ عمليات اغتيال بالضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين