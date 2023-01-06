من خارج الدوريات الخمس الكبرى.. عرض أوروبي مفاجئ لهازارد

كشفت تقرير إعلامية إسبانية أن نادي فنربخشة قدّم عرضًا رسميًّا من أجل ضم البلجيكي إدين هازارد، مهاجم ريال مدريد الإسباني، مشيرة إلى أن النادي التركي على استعداد لتحمل جزء كبير من راتب اللاعب.

وبات هازارد يشكل عبئًا ثقيلًا على نادي ريال مدريد؛ نظرًا لتراجع مستواه بشكل كبير، فضلًا عن لعنة الإصابات التي تطارد اللاعب، ما جعل إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز لا تمانع رحيله عن الفريق، حسب الإعلام الإسباني.

وقال موقع "fichajes" الإسباني، إن عرضًا جديدًا وصل إلى إدارة ريال مدريد، من نظيرتها في نادي فنربخشة، يخص رغبة النادي التركي في التعاقد مع هازارد، مقابل تحمله 5 ملايين يورو من راتبه السنوي الذي يبلغ 6 ملايين يورو.

وأضاف ذات المصدر، أن قادة النادي الملكي، رحبوا بالعرض المقدم من النادي التركي، لكنهم سيتركون الأمر للاعب نفسه من أجل اتخاذ القرار النهائي إما بقبول العرض أو استمراره مع ريال مدريد.

وأوضح ذات الموقع، أن هازارد غير متحمس حاليًا للانتقال إلى الدوري التركي، بالرغم من أن اللعب مع فنربخشة قد يشكل حلًا مثاليًا بالنسبة للاعب الذي بات خارج حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنتشيلوتي، ولا يشارك في المباريات الرسمية إلا نادرًا.

المصدر / وكالات