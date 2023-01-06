فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

من خارج الدوريات الخمس الكبرى.. عرض أوروبي مفاجئ لهازارد

"ما خفي أعظم" يكشف حقائق جديدة حول المقاومة الفلسطينية في الضفة

المكبر يحسم ديربي "العاصمة" أمام هلال القدس وفوزين للظاهرية والثقافي

"حماس" تدين فرض الاحتلال عقوبات ضد السلطة

منتدى الإعلاميين يكرم اللواء نوفل لدوره في خدمة الصحفيين

27 عملًا مقاومًا في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

انتكاسة للدولار أمام الشيكل

النائب "زعارير": اعتداءات الاحتلال بحق الأقصى والأسرى ستواجه برد فعل شعبي قوي

البطش: "سليماني" شكَّل حاضنة إسلامية لمقاومة المشروع الصهيوني

ملتقى شهيد القدس الشبابي: فلسطين قضيتنا الأولى والقدس محورها

من خارج الدوريات الخمس الكبرى.. عرض أوروبي مفاجئ لهازارد

06 يناير 2023 . الساعة 20:58 بتوقيت القدس
...
من خارج الدوريات الخمس الكبرى.. عرض أوروبي مفاجئ لهازارد

كشفت تقرير إعلامية إسبانية أن نادي فنربخشة قدّم عرضًا رسميًّا من أجل ضم البلجيكي إدين هازارد، مهاجم ريال مدريد الإسباني، مشيرة إلى أن النادي التركي على استعداد لتحمل جزء كبير من راتب اللاعب.

وبات هازارد يشكل عبئًا ثقيلًا على نادي ريال مدريد؛ نظرًا لتراجع مستواه بشكل كبير، فضلًا عن لعنة الإصابات التي تطارد اللاعب، ما جعل إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز لا تمانع رحيله عن الفريق، حسب الإعلام الإسباني.

وقال موقع "fichajes" الإسباني، إن عرضًا جديدًا وصل إلى إدارة ريال مدريد، من نظيرتها في نادي فنربخشة، يخص رغبة النادي التركي في التعاقد مع هازارد، مقابل تحمله 5 ملايين يورو من راتبه السنوي الذي يبلغ 6 ملايين يورو.

وأضاف ذات المصدر، أن قادة النادي الملكي، رحبوا بالعرض المقدم من النادي التركي، لكنهم سيتركون الأمر للاعب نفسه من أجل اتخاذ القرار النهائي إما بقبول العرض أو استمراره مع ريال مدريد.

وأوضح ذات الموقع، أن هازارد غير متحمس حاليًا للانتقال إلى الدوري التركي، بالرغم من أن اللعب مع فنربخشة قد يشكل حلًا مثاليًا بالنسبة للاعب الذي بات خارج حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنتشيلوتي، ولا يشارك في المباريات الرسمية إلا نادرًا.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#تركيا #الدوري التركي #هازارد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة