المكبر يحسم ديربي "العاصمة" أمام هلال القدس وفوزين للظاهرية والثقافي

غزة/ وائل الحلبي:

حسم جبل المكبر ديربي القدس بفوزه الثمين على جاره الهلال، في افتتاح الجولة الـ12 من دوري "ooredoo" للمحترفين لكرة القدم لأندية الضفة الغربية موسم 2022/2023، وحقق الظاهرية وثقافي طولكرم الفوز على السموع وإسلامي قلقيلية تواليا.

المكبر تمكن من تحقيق الفوز في الديربي المقدسي على حساب جاره الهلال، بهدفين دون رد في اللقاء الذي جرى بينهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني.

نسور الجبل نجحوا في تكرار انطلاقتهم بالموسم الحالي، عندما حققوا الفوز على هلال القدس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الفوز عزز من حظوظ المكبر في المنافسة خاصة وأنه ذلل الفارق مع الهلال المتصدر إلى نقطة واحدة، حيث رفع المكبر رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد الهلال عند 28 نقطة في المركز الأول.

رامي مسالمة سجل الهدف الأول للنسور في الدقيقة (20)، وعزز النجم شهاب القنبر النتيجة بالهدف الثاني (90+7)، فيما شهد اللقاء طرد لاعبان من هلال القدس هما محمد الدسوقي (85) ومحمد عبيد (90+8).

وقاد أحمد ماهر فريقه شباب الظاهرية إلى فوز صعب على جاره السموع، بهدف دون رد في اللقاء الذي جرى بينهما على ستاد دورا.

الغزلان رفعوا رصيدهم بهذا الفوز إلى 26 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، وتوقف رصيد السموع عند 8 نقاط في المركز العاشر.

سجل هدف الظاهرية الوحيد أحمد ماهر في الدقيقة (25)، وشهدت المباراة طرد مصعب أبو سالم لاعب السموع (86).

وفاز ثقافي طولكرم على إسلامي قلقيلية بهدف دون رد، في اللقاء الذي جرى بينهما على ستاد الجامعة الأمريكية، ليرفع الثقافي رصيده إلى 19 نقطة وبقي في المركز السادس، ولم يتغير حال الإسلامي الذي يحتل المركز الثاني عشر والأخير برصيد نقطة يتيمة.

سجل حمزة عيسى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (40).