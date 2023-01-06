منتدى الإعلاميين يكرم اللواء نوفل لدوره في خدمة الصحفيين

كرم وفد إعلامي جمَع ممثلي الأطر الصحفية في غزة بمبادرة من منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، مساعد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء سامي نوفل؛ لدوره في خدمة الصحفيين وتسهيل سفرهم عبر معبر رفح البري.

وجمع الوفد الزائر رئيس مجلس إدارة المنتدى خضر الجمالي ورئيس مجلس الإدارة السابق عماد الإفرنجي ومدير المنتدى محمد ياسين ورئيس المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية فتحي صباح ورئيس كتلة الصحفي عماد زقوت ورئيس التجمع الإعلامي توفيق سليم.

وعبّر الإفرنجي عن تقديره العميق لجهود اللواء نوفل الدؤوبة في خدمة جموع الصحفيين الفلسطينيين، لا سيما تسهيل سفرهم عبر معبر رفح البري في إطار تواصلهم مع العالم الخارجي وتمكينهم من المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الإعلامية الدولية.

وأعرب عن أمله باستمرار تقديم الخدمات للصحفيين وتسهيل مهام عملهم خدمة للقضية الوطنية والمجتمع الفلسطيني.

وأشاد الإفرنجي بتضحيات فرسان الإعلام الفلسطيني في مختلف المحطات الوطنية، مستحضرًا الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لهم لا سيما اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة والزميلة غفران وراسنة والزميل نضال اغبارية.

وشكر اللواء نوفل مبادرة منتدى الإعلاميين الفلسطينيين لتكريمه، عادًّا جهوده في خدمة الصحفيين في إطار الواجب، وثمّن دور الصحفيين الوطني في خدمة شعبنا وقضيته العادلة.

وعبّر نوفل عن أمله بالمزيد من التقدم والازدهار على مستوى الإعلام الوطني.

المصدر / فلسطين أون لاين