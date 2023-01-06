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دعتها لمواصلة ملاحقته أمام المحاكم الدولية

"حماس" تدين فرض الاحتلال عقوبات ضد السلطة

06 يناير 2023 . الساعة 19:23 بتوقيت القدس
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حكومة الاحتلال تقر عقوبات جديدة ضد السلطة

أدانت حركة "حماس" فرض الاحتلال الإسرائيلي "إجراءات عقابية" ضد شعبنا والسلطة الفلسطينية، داعية إياها إلى المضي قدماً في ملاحقته ومحاسبته أمام المحاكم الدولية.

وقالت الحركة في بيان: "ندين إقدام حكومة الاحتلال الفاشية على فرض ما أسمته "إجراءات عقابية"، ضد شعبنا والسلطة الفلسطينية، ولا سيّما سرقة المزيد من أموال شعبنا المخصّصة لعوائل الشهداء والأسرى، وحرمان الفلسطينيين من البناء فوق أرضهم".

وعدت الحركة العقوبات الجديدة جريمة وتغولاً "صهيونياً" ضد حقوقنا الطبيعية، ومحاولةً من الاحتلال للتأثير على القرار الأممي بملاحقته أمام محكمة العدل الدولية.

ودعت السلطة الفلسطينية إلى عدم الرضوخ لتلك التهديدات والابتزازات، والمضي قدماً في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية، وتعزيز جبهتنا الوطنية الداخلية لمواجهة غطرسة الاحتلال وحكومته الفاشية التي تمعن في انتهاك حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #عقوبات #السلطة #الاحتلال الإسرائيلي

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