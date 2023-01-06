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انتكاسة للدولار أمام الشيكل
06 يناير 2023 . الساعة 19:17 بتوقيت القدس
عاود الدولار النزول أمام الشيكل مساء اليوم 3.51 بعدما سجل ارتفاعًا صباح اليوم 3.55
المصدر / فلسطين أون لاين
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