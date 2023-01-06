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البطش: "سليماني" شكَّل حاضنة إسلامية لمقاومة المشروع الصهيوني

06 يناير 2023 . الساعة 18:20 بتوقيت القدس
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، أن الشهيد سليماني لم يتراجع عن خيار الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم المقاومة عبر المال والسلاح.

وقال البطش في كلمة له خلال "ملتقى شهيد القدس الشبابي" الذي ينظمه حزب الله والفصائل الفلسطينية، في مجمع الإمام الخميني (قده) الثقافي في بيروت، في الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق سليماني، أن اغتياله هدفه قتل الأمل المزروع في قلوب من تعاهدوا على نصر فلسطين، مشيرا إلى أنه شكل حاضنة إسلامية لمقاومة المشروع الصهيوني.

وأضاف: "الشهيد سليماني لم يتراجع عن خيار الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم المقاومة عبر المال والسلاح"، مبينًا انه رفض الاعتراف بالاحتلال وبشرعية وجوده وآمن بأن طريق التحرير فقط بالمقاومة فأخذ على عاتقه دعم المقاومة.

ودعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الدول العربية للحذو حذو إيران في دعم القضية الفلسطينية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#لبنان #إيران #سوريا #خالد البطش #قاسم سليماني #الاحتلال الإسرائيلي #ملتقى شهيد القدس الثقافي

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