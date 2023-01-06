عرض مفاجئ للمغربي وليد شديرة من ناد إيطالي كبير

أكدت تقارير إعلامية إيطالية اهتمام نادي نابولي بالتعاقد مع الدولي المغربي وليد شديرة، هداف نادي باري المنتمي إلى بطولة الدرجة الثانية الإيطالية، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونقل موقع "tuttomercatoweb" عن تقارير إيطالية قولها إن إدارة باري تخطط لتسويق لاعبها المغربي في يناير الجاري، مشترطة مبلغًا لا يقل عن 10 ملايين يورو، مع الاحتفاظ به حتى يونيو المقبل، وذلك بعد إبداء العديد من فرق "الكالتشيو" رغبتها في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.

وحسب ذات المصدر، فإن نادي نابولي متصدر الدوري الإيطالي، برصيد 41 نقطة بعد مرور 16 جولة لحد الآن، من بين أبرز المهتمين بالتعاقد مع المغربي شديرة، علمًا أن نادي بارما الإيطالي يحتفظ بـ50 بالمائة من عقد شديرة مع نادي باري.

وإضافة إلى نابولي، فإن نادي تورينو هو الآخر كان قد دخل في مفاوضات مع نادي باري، للظفر بخدمات شديرة، الذي بات يصنع الحدث حاليًا بين أندية الدوري الإيطالي، منذ مشاركته الأخيرة مع منتخب المغرب، في كأس العالم قطر 2022.

ولعب شديرة مباراتين فقط مع المنتخب المغربي في مونديال قطر، بواقع 63 دقيقة لعب فقط، كما تعرض للطرد خلال فوز منتخب بلاده أمام البرتغال (1-0) في ربع نهائي المنافسة العالمية.

وخطف اللاعب الأضواء في الموسم الحالي 2022-23 مع نادي باري، حيث لعب لحد الآن 16 مباراة في بطولتي دوري الدرجة الثانية الإيطالي وكأس إيطاليا، وتمكن خلالهما من تسجيل 15 هدفًا وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

المصدر / وكالات