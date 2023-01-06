شباب رفح يجتاز عقبة الهلال والشاطئ يستعيد توازنه بفوز عريض على البريج

غزة/ وائل الحلبي:

نجح شباب رفح في العودة بفوز ثمين من أمام الهلال، في افتتاح الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الممتازة، واستعاد خدمات الشاطئ ذاكرة الانتصارات بفوز كبير على خدمات البريج في منافسات نفس الجولة من الدرجة الأولى.

دوري الدرجة الممتازة

حقق فريق شباب رفح الفوز بهدفين دون رد على مضيفه الهلال، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب فلسطين.

تقدم شباب رفح بهذا الفوز للمركز الثاني مؤقتا برصيد 27 نقطة وتوقف رصيد الهلال عند 17 نقطة في المركز السادس.

سجل لشباب رفح عبدالله عبيد "طرزان" (22) محمد أبو دان في الدقيقة (87) من ركلة جزاء.

دوري الدرجة الأولى

حقق فريق خدمات الشاطئ انتصاراً بثلاثة أهداف نظيفة على ضيفه خدمات البريج في مباراة جمعت الفريقين على ملعب اليرموك، ليرفع خدمات الشاطئ رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس ويتجمد رصيد البريج عند 16 نقطة في المركز السابع.

سجل ثلاثية الشاطئ اللاعب احمد حسنين في الدقيقة 43 واللاعب محمود عارضة في الدقيقة 50 واللاعب نصرالله ابوحسنين في الدقيقة 55.

حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله لقاء فريقا الأقصى وأهلي النصيرات الذي جرى على ملعب الدرة، ليرفع الأقصى رصيده إلى 7 نقاط في المركز الحادي عشر ويرفع أهلي النصيرات رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن.

سجل للأقصى اللاعب محمد ابوتوهة في الدقيقة 5، بينما سجل للأقصى اللاعب أحمد ابوالريش في الدقيقة 70.

دوري الدرجة الثانية

حسم التعادل الايجابي بهدفين لمثلهما لقاء فريقا الوفاق والرضوان الذي جمعهما على ملعب بيت لاهيا في افتتاح الجولة الثانية عشر من منافسات مجموعة غزة والشمال من دوري الدرجة الثانية، ليرفع الوفاق رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع ويرفع الرضوان رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني.

سجل للوفاق اللاعب بدر غباين في الدقائق 14 ، 83 ، بينما سجل للرضوان اللاعب يحيى العطل في الدقيقة 45+4 واللاعب يوسف سحويل في الدقيقة 47.

ولحساب الجولة الرابعة عشر لفرع الوسطى والجنوب، حقق فريق الاستقلال الفوز بهدفين دون رد على ضيفه جماعي رفح في المباراة التي جمعتهما على ملعب رفح، ليرفع الاستقلال رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس ويتجمد رصيد الجماعي عند 18 نقطة في المركز الرابع.

سجل للاستقلال اللاعب محمد الهمص في الدقيقة 2 واللاعب ابراهيم العايدي في الدقيقة 18.

وفي المباراة الثانية، حقق اتحاد دير البلح الفوز بهدفين لهدف على مضيفه شباب معن في المباراة التي جمعتهما على استاد خان يونس البلدي، ليرفع اتحاد الدير رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول ويتجمد رصيد معن عند 14 نقطة في المركز السابع.

وشهد اللقاء اهدار ركلتي جزاء الأولى لشباب معن عبر اللاعب صخر زعرب في الدقيقة 7 بعد أن سددها خارج المرمى، والثانية لاتحاد الدير عبر اللاعب احمد ابوربيع في الدقيقة 37 تصدى لها حارس معن عبدالرحمن شاهين.

سجل لشباب معن اللاعب صخر زعرب في الدقيقة 45+1 من ركلة جزاء، بينما سجل لاتحاد الدير اللاعب محمد ابوعمران في الدقيقة 3 واللاعب ماهر شعبان " هدف ذاتي" في الدقيقة 39.

دوري الدرجة الثالثة

حقق فريق المشتل فوزاً عريضاً بأربعة أهداف نظيفة على منافسه اتحاد جباليا في المباراة التي جمعتهما على ملعب بيت حانون، لحساب الجولة الرابعة من دوري الدرجة الثالثة مجموعة غزة والشمال، ليرفع المشتل رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث ويتجمد رصيد اتحاد جباليا عند 4 نقاط في المركز الخامس.

سجل رباعية المشتل اللاعب هيثم حماد في الدقيقة 34 واللاعب محمد صالح في الدقائق 49 ، 64 ، 66.

ولحساب مجموعة الوسطى والجنوب، حقق فريق العطاء انتصاراً ثميناً بهدفين دون رد على منافسه العودة في المباراة التي جمعتهما على ملعب المدينة الرياضية ، ليرفع العطاء رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول ويتجمد رصيد العودة عند 4 نقاط في المركز الرابع.

سجل للعطاء اللاعب رضا ابولبدة في الدقائق 30 ، 57.