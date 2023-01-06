هدف محرز يخطف الأضواء ويمنحه 3 أرقام مميزة مع مانشستر سيتي

حقق الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ثلاثة أرقام مميزة بعد الهدف الذي سجّله في مرمى تشيلسي، أمس الخميس 5 يناير/كانون الثاني، في الأسبوع الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد محرز (31 عامًا) نادي مانشستر سيتي للفوز على الغريم تشيلسي في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ستانفورد بريدج"، بنتيجة هدف دون رد (0-1)، وسجل قائد منتخب الجزائر هدف الفوز في الدقيقة 63 من اللقاء، بعد 3 دقائق فقط من دخوله بديلًا إلى أرض الملعب.

أول هدف خارج الديار منذ 369 يومًا

كان الهدف الذي سجله محرز في مرمى تشيلسي الأول له خارج أرضه في جميع المسابقات هذا الموسم، حسب ما أوردته شبكة "ESPN" العالمية، مضيفة أنّ هذا الهدف هو الأول للنجم الجزائري خارج الديار في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 1 يناير 2022.

وكانت المفارقة في رقم محرز هي العاصمة الإنجليزية لندن، إذ كان آخر هدف للنجم الجزائري خارج ملعبه أمام نادي أرسنال قبل 369 يومًا، قبل أن يكرر التجربة أمام نادي تشيلسي.

تاسع لاعب في السيتي يصل إلى 40 هدفًا في "البريميرليغ"

وتابع ذات المصدر التأكيد على أنّ هدف رياض محرز في مرمى تشيلسي هو رقم 40 بالنسبة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح بذلك تاسع لاعب من مانشستر سيتي يصل إلى هذا الرقم المميز، ما يؤكد المستويات الجيّدة التي قدمها النجم الجزائري في الستيزنز.

وخاض نجم نادي ليستر سيتي السابق 127 مباراة مع السيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها 40 هدفًا وقدم 28 تمريرة حاسمة، في حين نجح في التتويج بلقب هذه المسابقة 3 مرات مع مانشستر سيتي أعوام 2019 و2021 و2022.

أفضل هدّاف بديل في "البريميرليغ"

ونجح قائد منتخب الجزائر أيضًا في التميّز برقم آخر بعد أن سجل هدفه التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز كلاعب بديل منذ انضمامه للسيتي في صيف عام 2018، أكثر من أي لاعب في "البريميرليغ" خلال هذه الفترة.

وتأتي أرقام محرز -حسب متابعين- لتؤكد أهميته في حسابات المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، سواء كلاعب بديل أو أساسي، بعد بداية صعبة جدًا، تمنح هذه الأرقام دافعًا كبيرًا لمحرز من أجل استعادة ثقته في نفسه والتوّهج المعروف عنه مع النادي السماوي.