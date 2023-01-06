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حماس تدعو لتحويل موقف مجلس الأمن حول القدس لإجراءات تستجيب للمطالب الفلسطينية

06 يناير 2023 . الساعة 14:24 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

رحب رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في حركة حماس باسم نعيم بالإجماع الواضح والصريح للمجتمع الدولي بمجلس الأمن بشكل جماعي ومواقف الدول منفردة بشأن تسلل الإرهابي ايتمار بن غفير إلى المسجد الأقصى بحماية جنود الاحتلال وبغطاء سياسي وأمني من حكومة الاحتلال الفاشية.

وفي تصريح صحفي له، عبر حسابه في "فيسبوك"، أشاد نعيم بالتأكيد على الملكية الحصرية للحرم الشريف للمسلمين وحدهم وعدم جواز تغيير الوضع القائم واحترام الوضع التاريخي والديني للمقدسات.

وأكد أن "هذه الحكومة العنصرية تهدد الامن والاستقرار هنا وفي الاقليم وعلى المستوى الدولي وتخلق كل الظروف المواتية لحرب دينية مفتوحة".

ودعا نعيم إلى تحويل الموقف السياسي الدولي الرافض لهذه العنصرية والفاشية إلى إرادة حقيقية وإجراءات عملية لإجبار الحكومة للاستجابة للمطالب الفلسطينية العادلة بالحرية والاستقلال والعودة والمنسجمة تماماً مع الشرعية الدولية والقرارات الأممية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس المحتلة #باسم نعيم #مجلس الأمن

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