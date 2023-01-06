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كتائب القسام تنعى أحد قادتها الميدانيين

06 يناير 2023 . الساعة 14:14 بتوقيت القدس
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زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى العلا أحد قادتها الميدانيين من رفح جنوب قطاع غزة، والذي توفي بعد صراعٍ مع المرض.

ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري القائد الميداني منار خميس صالح الهمص من رفح (49 عاماً) من مسجد "الصالحين" في رفح جنوب قطاع غزة والذي توفي الجمعة 13جمادى الثانية 1444هـ الموافق 06/01/2023م بعد صراعٍ مع المرض.

وقالت الكتائب في بيانها: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وتابعت: "نسأل الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #كتائب القسام #رفح

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