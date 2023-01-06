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بالصور حماس والجهاد الإسلامي برفح تنظمان فعالية دعماً للقدس والأقصى

06 يناير 2023 . الساعة 14:08 بتوقيت القدس
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جانب من الوقفة في محافظة رفح دعماً للقدس المحتلة

 نظمت ​حركتا حماس​ والجهاد الإسلامي في رفح ظهر اليوم الجمعة، فعالية تضامنية نصرةً للمسجد الأقصى ولمواجهة التهويد والإقتحامات.

وشارك في الفعالية التي نظمت أمام مسجد الهدى قادة من حركتي حماس والجهاد والعشرات من الجماهير، رافعين الهاشتاقات نصرةً للقدس والمقدسات.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد زنون: إن الاحتلال يظن بإمعانه بإجرامه في القدس والأقصى بأنه يستطيع أن يتنزع إيماننا بحقنا الثابت في فلسطين.

وأكد زنون أن القدس خط أحمر والأقصى صاعق تفجير كبير، ونحن رأس الحربة في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف ستبقي حركتا حماس والجهاد وجميع الفصائل الفلسطينية محافظين على عهدنا في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، نحن أقوياء بحقنا في القدس وغزة ستبقى يدها على الزناد وفي الميدان دومًا.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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