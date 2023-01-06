خطيب المسجد الأقصى يحذر من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

أكد الشيخ إسماعيل نواهضة، خطيب المسجد الأقصى المبارك، أن المسجد الأقصى تاج عزنا وكرامتنا وجزء من عقيدتنا الإسلامية بقرار رباني لا يقبل الشراكة ولا التقسيم.

ودعا نواهضة، خلال خطبة صلاة الجمعة، إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه، مطالباً أهل القدس بالصبر والصمود والرباط في المسجد المبارك.

وقال: إن ما تعرضت له الأمة من صعوبات خلال العام المنصرم، حدثت في ظل التطبيع الغاشم مع الاحتلال.

https://fb.watch/hTHV9qnNZh #مباشر خطبة وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك Posted by PS Online on Friday, January 6, 2023

وتعرض الأقصى لاعتداء صارخ يوم الثلاثاء الماضي، باقتحام ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف “ايتمار بن غفير” لباحات المسجد.



وقالت دائرة الأوقاف في القدس، إن نحو 50 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في عام 2022 وهو الأعلى منذ بدء اقتحامات المستوطنين للأقصى.



وأطلق المرابطون في المسجد الأقصى المبارك، نداءات لعائلات القدس وأهالي المدينة كافة بضرورة الحشد في المسجد المبارك، وتكثيف التواجد فيه لحمايته من المستوطنين.

وفيما يلي خطبة الشيخ نواهضة كاملة:

https://www.facebook.com/100075916939553/videos/1130159797891472 06 - خطبة الجمعة للشيخ إسماعيل نواهضة من المسجد الأقصى المبارك - الجمعة 13 جمادى الآخرة 1444هجري وفق 06 كانون الثاني 2023م Posted by ‎خالد المغربي‎ on Friday, January 6, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين