ستون ألف مصل أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

وقالت أوقاف القدس لـ"فلسطين أون لاين" إن: نحو 60 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال وإعاقته لوصول الكثير من الأهالي".

وأفادت مصادر مقدسية، بأن أهالي القدس والداخل المحتل تمكنوا من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة، رغم إعاقة الاحتلال.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول مئات المواطنين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.وتزامنت صلاة الجمعة مع توقيف قوات الاحتلال مركبات المواطنين والحافلات العامة، والتدقيق ببطاقتهم الشخصية في حي الشيخ جراح.

المصدر / فلسطين أون لاين