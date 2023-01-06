فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كريم يونس.. انتظرته أمه 40 عامًا ورحلت قبل فرحة استقباله

حماس تدعو لتحويل موقف مجلس الأمن حول القدس لإجراءات تستجيب للمطالب الفلسطينية

مختصون يدعون لإستراتيجية وطنية لمواجهة سياسات حكومة الاحتلال

كتائب القسام تنعى أحد قادتها الميدانيين

حماس والجهاد الإسلامي برفح تنظمان فعالية دعماً للقدس والأقصى

خطيب المسجد الأقصى يحذر من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

ستون ألف مصل أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الحركة الأسيرة تعلن حالة التعبئة الشاملة في كافة السجون

إعلام الأسرى: الاحتلال متأزم أمام إنجازات الأسرى وكتاباتهم

بعد تهديده الأسير حسن سلامة.. وزارة الأسرى: الاحتلال عاجز أمام عقلية الأسرى

ستون ألف مصل أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

06 يناير 2023 . الساعة 13:45 بتوقيت القدس
...
مشاهد من باحات المسجد الأقصى اليوم الجمعة

 أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

 وقالت أوقاف القدس لـ"فلسطين أون لاين" إن: نحو 60 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال وإعاقته لوصول الكثير من الأهالي".

وأفادت مصادر مقدسية، بأن أهالي القدس والداخل المحتل تمكنوا من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة، رغم إعاقة الاحتلال.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول مئات المواطنين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.وتزامنت صلاة الجمعة مع توقيف قوات الاحتلال مركبات المواطنين والحافلات العامة، والتدقيق ببطاقتهم الشخصية في حي الشيخ جراح.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#فلسطين #القدس المحتلة #المسجد الأقصى المبارك

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة