إعلام الأسرى: الاحتلال متأزم أمام إنجازات الأسرى وكتاباتهم

قال المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين: إن ما صدر عن الشاباك تعقيبًا على "كتاب الحافلات تحترق" يشير بوضوح لتأزم وارتباك الاحتلال من كتابات الأسرى.

وأكد حسنين، في تصريح له، أن تهديدات الاحتلال بحق أسيرنا القائد باتخاذ إجراءات عقابية مشددة، لن ترهبه ولن توقف قلمه الحر بكتابة كلمات العز والفخار.

وأشار إلى أن الأسير حسن سلامة ورفاقه الأسرى حوّلوا السجون المظلمة لمنارات من العلم والكتابة، فنراهم يُكملون تعليمهم بمستوياته ويحصلون على الدرجات العليا، ويصدِّرون الروايات والكتب.

ودعا مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية، للوقوف على مبادئها وحماية أسرانا من بطش وجرائم الاحتلال، ومحاسبة قادته عليها.

وأمس الخميس، نظم الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام، حفلًا مهيبًا في خان يونس، جنوب قطاع غزة، لإشهار كتاب "الحافلات تحترق"، الذي سطره القائد القسامي الأسير حسن سلامة.

وأكد الأسير حسن سلامة أنَّ عمليات الثأر المقدس ستبقى خالدة في التاريخ، تروي للأجيال قصة إرادة تجاوزت المستحيل، وصنعت المعجزات، وفضحت الكيان الصهيوني، وأوضحت للعالم أجمع هشاشته.

المصدر / فلسطين أون لاين