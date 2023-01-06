بعد تهديده الأسير حسن سلامة.. وزارة الأسرى: الاحتلال عاجز أمام عقلية الأسرى

عدّت وزارة الأسرى تهديد إدارة سجون الاحتلال بفرض عقوبات مشددة على الأسير القائد حسن سلامة بعد إشهار كتاب "الحافلات تحترق"، هو تعبير حقيقي عن عجز الاحتلال وخوفه أمام العقلية الفذًَة التي يتمتع بها الأسرى داخل السجون.

وأكدت في تصريحٍ لها أن الأسرى قادرون على تجاوز كل العقبات والصعوبات في سبيل توثيق التاريخ المشرف لشعبنا.

وأمس الخميس، نظم الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام، حفلًا مهيبًا في خان يونس، جنوب قطاع غزة، لإشهار كتاب "الحافلات تحترق"، الذي سطره القائد القسامي الأسير حسن سلامة.

وأكد الأسير حسن سلامة أنَّ عمليات الثأر المقدس ستبقى خالدة في التاريخ، تروي للأجيال قصة إرادة تجاوزت المستحيل، وصنعت المعجزات، وفضحت الكيان الصهيوني، وأوضحت للعالم أجمع هشاشته.