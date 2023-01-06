من داخل سجن نفحة.. بن غفير يوعز بتنكيل إضافي ضد الأسرى

أوعز وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف ايتمار بن غافير، بالبدء بإجراءات تنكيل إضافية بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني: إن "بن غفير"، وصل إلى سجن "نفحة" الليلة الماضية، وتفقد الأقسام الجديدة في السّجن، وأوعز بالبدء بإجراءات تنكيل بحق الأسرى.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن بن غفير وصل بمشاركة مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري، سجن نفحة و"زار" برفقتها أجنحة جديدة بنيت لتخصيصها للأسرى الفلسطينيين، بهدف تشديد الإجراءات بدعوى "منع تكرار عملية "نفق الحرية"، في إشارة إلى تحرر أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع في سبتمبر 2021 قبل أن يعاد اعتقالهم.

وأعلن بن غفير في تغريدة عبر "تويتر" -اليوم الجمعة- أنه ماض في مخططه باتجاه تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين.

وأضاف "زرت سجن نفحة أمس بعد بناء زنازين جديدة للتأكد من أن الذين قتلوا اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من تلك الموجودة"، وفق تعبيره.

وتابع "سأستمر في التعامل مع ظروف سجن الأسرى الأمنيين، بينما أهدف إلى وقف السياسة التي كانت قائمة حتى اليوم وإصدار قانون عقوبة الإعدام".

ويبعد سجن نفحة الصحراوي 100 كيلومتر عن مدينة بئر السبع، و200 كيلومتر عن مدينة القدس، ويعد من أشد السجون الإسرائيلية تحصينا وأقساها ظروفا.

ومنح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بن غافير صلاحيات بالمسؤولية عن إدارة سجون الاحتلال في إطار اتفاق تشكيل الحكومة الائتلافية الأكثر يمينية في الكيان الصهيوني.

المصدر / فلسطين أون لاين