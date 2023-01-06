تفاصيل أول جريمة قتل في 2023 بالداخل المحتل

قُتل، فجر اليوم الجمعة، شربل عاطف عزام (42 عاما) وأصيب آخر بجروح وصفت بالخطيرة، في جريمة إطلاق نار بقرية عبلين في منطقة الجليل داخل أراضي عام 1948.

وتعرض عزام وشخص آخر لإطلاق نار خلال تواجدهما داخل مركبة قرب محطة وقود على مدخل القرية، وقد أعلنت الطواقم الطبية عن وفاة عزام في المكان، فيما نقلت الإصابة الثانية للمستشفى في حالة خطيرة.

ويشهد المجتمع العربي في أراضي الـ48، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، خلال عام 2022 الماضي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

المصدر / فلسطين أون لاين