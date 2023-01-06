فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أول تعقيب من حماس حول زيارة "بن غفير" لسجن نفحة

تفاصيل أول جريمة قتل في 2023 بالداخل المحتل

حماس تنعى الشيخ اليمني صادق الأحمر

سعر الصرف الحقيقي للدينار والدولار مقابل الشيكل.. ارتفاع أم انخفاض؟

الآلاف يحيون الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

حالة الطقس في الجمعة الأولى من 2023

5 أنظمة غذائية صحية لدرء أمراض القلب والأوعية الدموية

وصول البطاقة الدولية لرونالدو.. وإيقافه لمباراتين

الماء يبطئ الشيخوخة ويطيل العمر.. تعرف على الكمية الموصى بها

كيف تخلصت "الدنمارك" نهائياً من عمليات السطو على البنوك؟

تفاصيل أول جريمة قتل في 2023 بالداخل المحتل

06 يناير 2023 . الساعة 10:54 بتوقيت القدس
...
جرائم قتل متصاعدة شهدها المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل المحتل (أرشيف)

قُتل، فجر اليوم الجمعة، شربل عاطف عزام (42 عاما) وأصيب آخر بجروح وصفت بالخطيرة، في جريمة إطلاق نار بقرية عبلين في منطقة الجليل داخل أراضي عام 1948.

وتعرض عزام وشخص آخر لإطلاق نار خلال تواجدهما داخل مركبة قرب محطة وقود على مدخل القرية، وقد أعلنت الطواقم الطبية عن وفاة عزام في المكان، فيما نقلت الإصابة الثانية للمستشفى في حالة خطيرة.

ويشهد المجتمع العربي في أراضي الـ48، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، خلال عام 2022 الماضي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#ضحايا جرائم القتل #مرتكبي جرائم #ضحايا القتل في الداخل المحتل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة