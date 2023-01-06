حماس تنعى الشيخ اليمني صادق الأحمر

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، وإلى الشعب اليمني الشقيق، وإلى أمتنا العربية والإسلامية الشيخ صادق بن عبد الله بن حسين الأحمر الذي توفي اليوم الجمعة في العاصمة الأردنية عمان التي كان يعالج فيها من مرض عضال.

ويترأس الفقيد الأحمر هيئة نصرة فلسطين وقضايا الأمة، كما أنه شيخ مشايخ قبائل حاشد اليمنية، والقيادي الكبير في التجمع اليمني للإصلاح، والعضو السابق في مجلسي الشورى والنواب اليمنيين.

وقالت الحركة في بيان صحفي إنّ غياب الشيخ صادق الأحمر يمثّل خسارة كبيرة لليمن، الذي ناضل الشيخ وأسرته العريقة من أجل وحدته وأمنه واستقراره وازدهاره، وهو خسارة للأمة العربية والإسلامية التي عمل دائماً على نصرة قضاياها، وعلى رأسها وفي مقدّمتها القضيّة الفلسطينية التي كان داعماً دائماً لها سياسياً في جميع المنابر والمحافل، وماليّاً حيث كان يقدّم الدعم بسخاء لشعبنا الفلسطيني.

وتقدمت الحركة بخالص العزاء والمواساة لآل الأحمر في وفاة عميدهم وكبيرهم، ولقبائل حاشد في وفاة شيخهم، ولأشقاء الفقيد؛ الشيخ حِمْيَر، والشيخ حميد، والشيخ هاشم، والشيخ مذحج، والشيخ حاشد، والشيخ بكيل، والشيخ قحطان، وللشعب اليمني العزيز.

المصدر / فلسطين أون لاين