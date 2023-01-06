الآلاف يحيون الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

أحيا آلاف المصلين اليوم الجمعة، الفجر العظيم في باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الخليل، مؤكدين على حمايتهما من مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وشهدت باحات المسجد الأقصى منذ الفجر تواجداً حاشداً لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، ومن تمكن من الوصول للمسجد من أبناء الضفة الغربية.

وشهد المسجد وباحاته أجواءً روحانية ودعوية إبان صلاة الفجر تخللها قراءة القرآن والمواعظ الدعوية المختلفة وإقامة حلقات الذكر.





وعقب صلاة الفجر عقد مئات المصلين في ساحات الأقصى نية الرباط فيه، والذي يستمر رباطهم في العادة حتى أداء صلاة الجمعة أو صلاة العشاء، ومنهم من يواصل رباطه ليومي الجمعة والسبت.

وفي سياق متصل، أدى عشرات الشبان والمرابطون والمرابطات صلاة فجر الجمعة على أبواب المسجد الأقصى المبارك بعد منع قوات الاحتلال دخولهم إليه.

وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد الأقصى بشكل مكثف، ومنعت مئات الشبان من الدخول لأداء صلاة الفجر.

وفي الخليل، أمّ آلاف المصلين المسجد الإبراهيمي وأدوا صلاة الفجر فيه، مؤكدين خلالها أن التواجد الإسلامي في المسجد أقوى رد على مخططات الاحتلال التهويدية والاستيطانية للمسجد.

وقدمت الضيافة من التمور والمشروبات الساخنة للمصلين بمشاركة من عائلات الخليل وتكية سيدنا "إبراهيم الخليل" وتبرعات من الأهالي، وسط أجواء احتفالية وجلسات الذكر والتكبير والصلاة على الحبيب المصطفى.

وتعرض الأقصى لاعتداء صارخ يوم الثلاثاء الماضي، باقتحام ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف “ايتمار بن غفير” لباحات المسجد.

ويتعرض المسجد الأقصى لمخاطر عديدة، نتيجة تزايد اقتحامات المستوطنين خلال الأعياد اليهودية وتنفيذ طقوس تلمودية تدنس ساحاته.

وقالت دائرة الأوقاف في القدس، إن نحو 50 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في عام 2022 وهو الأعلى منذ بدء اقتحامات المستوطنين للأقصى.

وانطلقت دعوات مقدسية للمشاركة والحشد بشكل واسع في حملة "لفجر العظيم" اليوم الجمعة، 6 كانون الثاني/ يناير 2023، في باحات المسجد الأقصى.

وأكدت الدعوات على أهمية المشاركة الواسعة في إقامة صلاة الفجر غداً الجمعة بالمسجد الأقصى، رداً على تدنيس المستوطنين للمسجد، ومحاولات فرض وقائع تهويدية جديدة، والتي كان آخرها اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير للأقصى.

وأطلق المرابطون في المسجد الأقصى المبارك، نداءات لعائلات القدس وأهالي المدينة كافة بضرورة الحشد في المسجد المبارك، وتكثيف التواجد فيه لحمايته من المستوطنين.

وانطلقت حملة "الفجر العظيم" لأول مرة من المسجد الإبراهيمي في نوفمبر 2020، لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المتكرر له، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين