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وصول البطاقة الدولية لرونالدو.. وإيقافه لمباراتين

06 يناير 2023 . الساعة 04:34 بتوقيت القدس
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وصول البطاقة الدولية لرونالدو.. وإيقافه لمباراتين

تلقت إدارة نادي النصر السعودي البطاقة الدولية لنجمه البرتغالي كرستيانو رونالدو مرفوقة بعقوبة الإيقاف التي فرضها عليه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكان النصر قدم لاعبه البرتغالي يوم الثلاثاء الماضي في ملعبه مرسول بارك بالرياض بعد أن تعاقد معه يوم السبت في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر الماضي.

وبحسب مصادر صحفية فإن إدارة النادي العاصمي تلقت البطاقة الدولية للنجم البرتغالي مرفوقة بإيقاف العقوبة لمباراتين من تاريخ تسجيله في كشوفات النادي.

وفرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبة الإيقاف لمباراتين في نوفمبر النادي بعد أن ألقى بالهاتف المحمول لأحد المشجعين في مباراة إيفرتون الموسم الماضي، وبإرفاق العقوبة في بطاقته الدولية فإن رونالدو لن يشارك في مباراتي النصر المقبلتين من تاريخ تسجيله في كشوفات نادي النصر.

المصدر / وكالات
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