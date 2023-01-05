الإصابة تُبعد حارس الأهلي عن الملاعب حتى نهاية الموسم

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن نادي أهلي النصيرات إصابة حارس مرماه أنس يونس بتمزق في الغضروف الهلالي، وذلك خلال إحدى تدريبات الفريق قبل شهرين تقريباً.



وأثبتت الفحوصات الطبية، تجدد إصابة الحارس يونس، بعد الكشوفات التي أجراها عند أحد الأطباء المختصين، وأكد حاجته لعملية جراحية خلال الفترة القادمة.



ولم يستطع يونس إكمال مباراة فريقه أمام الأهلي الفلسطيني، وخرج من اللقاء، بعد شعوره بآلام في الركبة، ليتأكد بعد ذلك تجدد إصابته.



وتأكد غياب يونس عن فريقه حتى نهاية الموسم الحالي، نظراً لحاجته للراحة والخضوع للعلاج الطبيعي بعد إجراء العملية الجراحية.



ويحتل فريق أهلي النصيرات المركز التاسع برصيد 14 نقطة، ويتطلع للتواجد في منتصف جدول الترتيب.