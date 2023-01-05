إطلاق نار يستهدف مستوطنة جنوب نابلس والاحتلال يستنفر قواته

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن مستوطنة "هار براخا" جنوب مدينة نابلس تعرضت لإطلاق نار مساء اليوم الخميس، وذلك بعد قليل من تبني مجموعات عرين الأسود عدة عمليات إطلاق نار على حواجز لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن منسق أمن مستوطنة "هار براخا"، أن إطلاق النار كان تجاهه، دون أن يصاب هو أو غيره من المستوطنين، وفق زعمه.

وذكرت تلك الوسائل، أن قوات الاحتلال أعلنت الاستنفار بمحيط مستوطنة "هار براخا".

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المصدر / فلسطين أون لاين