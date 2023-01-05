كنائس القدس تدين اعتداء مستوطنين على قبور مسيحية

أدان بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس المحتلة، اليوم الخميس، اعتداء مستوطنَين متطرفين على شواهد قبور داخل المقبرة البروتستانتية، خلال احتفالات رأس السنة الجديدة.

جاء ذلك في بيان أصدره بطاركة ورؤساء الكنائس بالقدس المحتلة.

وقال البيان: "نحن البطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، منزعجون للغاية من التدنيس الوحشي لأكثر من 30 شاهد قبر في المقبرة البروتستانتية في جبل صهيون في رأس السنة الجديدة".

وأضاف: "كشفت الكاميرات الأمنية عن شابّين يرتديان "الكيباه" (قلنسوة يرتديها اليهود المتدينون)، يحطمان بشكل خبيث حجرا منحوتا لأسقف القدس البروتستانتي الثاني والعديد من الصلبان الحجرية وشواهد قبور".

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وبحسب البيان، "تظهر هذه الأعمال أن مرتكبيها كانوا مدفوعين بوضوح بالتعصب الديني وكراهية المسيحيين"، مؤكدين أن "هذا ليس العمل الإجرامي الأول من نوعه في مدينة القدس".

ودعا البطاركة ورؤساء الكنائس في بيانهم، الجهات المعنية إلى "ملاحقة مرتكبَي هذه الجرائم واعتقالهما ومقاضاتهما".

وقوبل هذا الاعتداء بإدانات واستنكار داخليا وخارجيا.

ومنذ عدة سنوات يهاجم مستوطنون متطرفون المقدسات الإسلامية والمسيحية وممتلكات فلسطينية في شرقي القدس المحتلة والضفة الغربية والمدن والبلدات العربية في الداخل المحتل في إطار جماعات "تدفيع الثمن" الهادفة إلى النيل من الفلسطينيين وأملاكهم.

المصدر / الأناضول