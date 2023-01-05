"عرين الأسود" تتبنى عمليات إطلاق نار على الاحتلال جنوب نابلس

أعلنت مجموعات عرين الأسود عن تنفيذ عدة عمليات طلاق النار تجاه حواجز عسكرية لقوات الاحتلال جنوب مدينة نابلس مساء اليوم الخميس.

وفي بلاغ عسكري قالت عرين الأسود: "تم بعونِ الله استهداف معسكر حوارة، حاجز عورتا، وحاجز حوارة اليوم الخميس ٥/١/٢٠٢٢ الساعة ١٩٠٧ بصلياتٍ من الرَّصاص المبارك".

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ومنذ انطلاقها قبل عدة أشهر تستهدف مجموعات العرين بعملياتها الفدائية قوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق مختلفة من نابلس شمال الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين