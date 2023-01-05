فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أبو كويك يدعو للتوحد ونصرة الأسرى في معركتهم مع الاحتلال

كنائس القدس تدين اعتداء مستوطنين على قبور مسيحية

"عرين الأسود" تتبنى عمليات إطلاق نار على الاحتلال جنوب نابلس

الجليل في مرمى التهويد.. هل تنجح مخططات حكومة نتنياهو الجديدة؟

الاحتلال يحوّل 9 أسرى إلى الاعتقال الإداري

الأردن.. "العمل الإسلامي" يثمن إعلان الأسرى الفلسطينيين التعبئة العامة

هنية يهاتف المحرر كريم يونس مهنئاً بالحرية من سجون الاحتلال

لوحة جدارية في غزة تحتفي بالأسير المحرر كريم يونس

منظمة إنسانية تدعو الاتحاد الأوروبي لمقاطعة حكومة "نتنياهو"

الهيئة العليا لأسرى حماس: القائد كريم يونس ضرب أروع الأمثلة بالتضحية

"عرين الأسود" تتبنى عمليات إطلاق نار على الاحتلال جنوب نابلس

05 يناير 2023 . الساعة 20:56 بتوقيت القدس
...

أعلنت مجموعات عرين الأسود عن تنفيذ عدة عمليات طلاق النار تجاه حواجز عسكرية لقوات الاحتلال جنوب مدينة نابلس مساء اليوم الخميس.

وفي بلاغ عسكري قالت عرين الأسود: "تم بعونِ الله استهداف معسكر حوارة، حاجز عورتا، وحاجز حوارة اليوم الخميس ٥/١/٢٠٢٢ الساعة ١٩٠٧ بصلياتٍ من الرَّصاص المبارك".

اقرأ أيضاً: تقرير "عرين الأسود".. هوية جديدة للشباب الفلسطيني المقاوم

ومنذ انطلاقها قبل عدة أشهر تستهدف مجموعات العرين بعملياتها الفدائية قوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق مختلفة من نابلس شمال الضفة الغربية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الاحتلال #نابلس #عرين الأسود

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة