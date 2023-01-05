الاحتلال يحوّل 9 أسرى إلى الاعتقال الإداري

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الخميس، بأن سلطات الاحتلال حوّلت مجموعة من الأسرى إلى الاعتقال الإداري.

وأوضحت الهيئة أن الأسرى هم: (محمد مروان دلالشة، ومحمد معاذ قاسم، وخالد عبد الله عوض، ومحمد عبد المعطي غطاشة، وكرم منصور، وجهاد أبو حميد، وفادي أبو عطية، وعميد ترياكي، وسامر أبو عياش).

وأشارت الهيئة، إلى أنّ سلطات الاحتلال وإدارات السجون تتذرع بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

كما اعتبرت الهيئة، أنّ "هذا السلوك يدلل على استمرار حكومة الاحتلال في استخدام هذه السياسة المبنية على العقاب الجماعي لعموم الشعب الفلسطيني".

ويقبع في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين