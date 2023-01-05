منظمة إنسانية تدعو الاتحاد الأوروبي لمقاطعة حكومة "نتنياهو"

دعت منظمة "العدالة الواحدة لحقوق الإنسان" دول الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة حكومة "بنيامين نتنياهو"، وذلك في أعقاب اقتحام وزير أمن الاحتلال القومي ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، صباح الثلاثاء الماضي.

وعبرت المنظمة في بيان صحفي، عن رفضها واستنكارها لمخططات حكومة الاحتلال التي تعزز الفصل العنصري.

وقالت إن اقتحام "بن غفير" لساحات المسجد الأقصى، وسلوك سلطات الاحتلال الإسرائيلية الذي تهدف من خلاله لتغيير الوضع القائم في مدينة القدس، ينتهك كافة قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمعالم مدينة القدس، والتي أكّدت في مُجملها على بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها وتتخذها سلطات الاحتلال من أجل تغيير وضع القدس.

واعتبرت اقتحام "بن غفير" للمسجد الأقصى إشارة إلى حجم الخطر الذي يهدد الوضع القائم في مدينة القدس.

ودعت المنظمة الجهات الدولية الفاعلة ممثلة بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وحكومات الاتحاد الأوروبي وخاصة الحكومة الفرنسية، إلى إدانة اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، والعمل على اتخاذ تدابير فورية مضادة بحقه ومنها فرض عقوبات شخصية عليه.

ودعت الحكومات الأوروبية إلى مقاطعة حكومة نتنياهو.

المصدر / وكالات