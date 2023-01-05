قمة مقدسية تجمع الهلال والمكبر في دوري المحترفين

القدس المحتلة -غزة/ وائل الحلبي:

تنطلق مرحلة الإياب من دوري "ooredoo" للمحترفين لكرة القدم لأندية الضفة الغربية لموسم 2022/2023، بلقاء القمة الذي يجمع هلال القدس وجاره جبل المكبر في الجولة الـ14، والتي تشهد مباراة ديربي أخرى تجمع الظاهرية والسموع، ويستقبل ثقافي طولكرم ضيفه إسلامي قلقيلية.

على ستاد الشهيد فيصل الحسيني ستكون جماهير القدس على موعد مع قمة استثنائية، تجمع الهلال متصدر ترتيب دوري المحترفين ووصيفه الحالي جبل المكبر.

الهلال يدخل اللقاء بحثا عن الابتعاد في الصدارة وتوسيع الفارق بينه وبين المكبر، حيث يملك الهلال في رصيده 28 نقطة بالمركز الأول، ومن خلفه المكبر في المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

وسيكون الهلال في مهمة ثأرية لرد اعتباره من الخسارة التي تلقاها على يد المكبر في الجولة الأولى، وهو ما يسعى لتكراره نسور الجبل من أجل تذليل الفارق مع المتصدر خاصة بعد عودة النجم شهاب القنبر الذي سيمثل اضافة كبيرة للفريق.

وعلى ملعب ستاد دورا يلتقي الظاهرية والسموع ويأمل كل فريق منهما لتحقيق الفوز، خاصة الظاهرية الطامح لتجديد آماله في المنافسة على اللقب، بعد تراجعه للمركز الرابع برصيد 23 نقطة.

السموع يدخل المباراة سعيا لتصويب أوضاعه وتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير، من أجل الابتعاد عن مناطق الخطر مع امتلاكه لـ8 نقاط محتلا المركز العاشر.

وفي المباراة الثالثة يلتقي ثقافي طولكرم وإسلامي قلقيلية والتي ستقام على ستاد الجامعة الأمريكية، وستكون مهمة الثقافي سهلة مقارنة بفارق النتائج بين الفريقين، حيث يتواجد الثقافي في المركز السادس برصيد 16 نقطة، ولا يملك الإسلامي سوى نقطة يتيمة محتلا المركز الثاني عشر والأخير.