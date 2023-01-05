8 مباريات في الدوري الغزي.. يوم الجمعة

غزة/ وائل الحلبي:

تنطلق يوم غد الجمعة منافسات الجولة الـ14 من دوري الدرجتين الممتازة والأولى، بالإضافة للجولة الـ14 و 12 من دوري الدرجة الثانية بفرعيها الوسطى والجنوب وغزة والشمال، وتنطلق مباريات الجولة الرابعة من الدرجة الثالثة.

دوري الدرجة الممتازة

الهلال x شباب رفح

يحل شباب رفح ضيفا ثقيلا على الهلال في اللقاء الذي يجري بينهما على ملعب فلسطين، وسيكون فرصة للأزرق للحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب، وللهلال من أجل استعادة التوازن.

الهلال يدخل اللقاء وهو في رصيده 17 نقطة في المركز السادس، ويريد تعويض الخسارة التي تعرض لها في أخر مباراتين، فيما يطمح شباب رفح للعودة بالنقاط الثلاث وتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب، مع تواجده في المركز الثالث برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن الشجاعية صاحب نفس الرصيد.

دوري الدرجة الأولى

خدمات الشاطئ x خدمات البريج

يستقبل خدمات الشاطئ ضيفه خدمات البريج وعينه على تعويض خسارته الأخيرة من بيت حانون الأهلي، والتي تجمعهما على ملعب اليرموك في منافسات الجولة الـ14 من الدرجة الأولى.

خسارة الشاطئ الأخيرة من الحوانين وضعت الفريق على مسافة بعيدة من المنافسة، وأوقفت رصيده عند 19 نقطة محتلا المركز السادس ليصبح مطالب بتحقيق الفوز أمام البريج والعمل على استمراره في الجولات القادمة.

البريج يحتل المركز السابع برصيد 16 نقطة ويريد استغلال تعادله الأخير أمام الأهلي متصدر الترتيب من أجل العودة بنتيجة مرضية له من أمام الشاطئ.

الأقصى x أهلي النصيرات

بدوره يلتقي الأقصى بجاره أهلي النصيرات في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب الدرة، ويسعى الأول لحصد النقاط الثلاث لإنقاذ موقفه الحرج في ظل النتائج المخيبة، التي جعلته يتواجد في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 6 نقاط.

لا يختلف حال أهلي النصيرات كثيرا عن جاره في ظل تدهور نتائجه بشكل واضح في أخر أربعة مباريات، حيث خسر في ثلاثة وتعادل أمام الجلاء الأسبوع الماضي، ليجد نفسه على مقربة من منطقة الخطر ويحتاج للفوز لتأمين موقفه، في ظل احتلاله المركز التاسع برصيد 14 نقطة.

دوري الدرجة الثانية

اتحاد دير البلح يحل ضيفا على شباب معن في لقاء يجمعهما على ملعب خانيونس البلدي، وعينه على العودة بالنقاط الثلاث والقفز لصدارة الترتيب مستغلا خسارة خدمات المغازي أول أمس من الصلاح، حيث يتواجد اتحاد الدير في المركز الثاني برصيد 22 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المغازي صاحب المركز الأول، ويحتل معن المركز السادس برصيد 14 نقطة متأخرا عن خدمات دير البلح بفارق الأهداف.

وعلى ملعب رفح يلتقي الاستقلال وجماعي رفح في اطار مساعي كل منهما لحصد النقاط الثلاث، مع حاجة الاستقلال لتأمين نفسه والابتعاد عن الخطر مع تواجده في المركز السابع برصيد 12 نقطة، ويريد الجماعي احياء آماله في المنافسة على بطاقة الصعود بعد فوزه الأخير على معن الذي رفع رصيده إلى 18 نقطة متقدما للمركز الرابع.

وفي افتتاح الجولة الـ12 من منافسات فرع غزة والشمال يلتقي الوفاق والرضوان على ملعب بيت لاهيا، ويأمل الوفاق في الحفاظ على صحوته بعد فوزه على المغراقة، ليضع نفسه في موقف آمن محتلا المركز الرابع برصيد 16 نقطة، بدوره يريد الرضوان تحقيق الصحوة والعودة لسكة الانتصارات بعد تراجع نتائجه في الجولات الأخيرة والتي أدت لتنازله عن الصدارة واحتلاله للمركز الثالث برصيد 17 نقطة.

دوري الدرجة الثالثة

يستقبل ملعب المدينة الرياضية ديربي المنطقة الشرقية "خانيونس" والذي يجمع العودة والعطاء، ويسعى الأخير للابتعاد بالصدارة بعدما تمكن من الفوز على الشوكة الأسبوع الماضي، ليتقدم للمركز الأول برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن أهلي البريج، ويدخل العودة اللقاء بحثا عن خطف النقاط الثلاث والتساوي مع العطاء والبريج، مع تواجده في المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

وفي إطار فرع غزة والشمال يلتقي المشتل واتحاد جباليا في لقاء يجمعهما على ملعب بيت حانون، ويأمل كل فريق في تحقيق النقاط الثلاث، حيث يتواجد المشتل في المركز السابع والأخير برصيد 3 نقاط، ويملك اتحاد جباليا في رصيده 4 نقاط.