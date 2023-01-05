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بالفيديو الاحتلال يصعد بالقدس.. مواجهات في أبو ديس واقتحام مستشفى المقاصد

05 يناير 2023 . الساعة 16:26 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تقتحم مستشفيات القدس باستمرار في مخالفة للقوانين (صورة أرشيفية)

اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في القدس المحتلة، في حين اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى المقاصد بالمدينة.

وأفادت مصادر مقدسية أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس.

واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى جمعية المقاصد الخيرية بالقدس المحتلة، وحي الصلعة في بلدة جبل المكبر.

وشرعت آليات الاحتلال بأعمال حفريات قرب مدخل عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وفي وقت سابق، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

كما أدى المستوطنون طقوسا تلمودية قرب حائط البراق، وصل صداها باحات المسجد الأقصى المبارك.

وفي مواصلة للرباط في المسجد الأقصى، انطلقت باصات من الداخل المحتل لشد الرحال والرباط في المسجد.

وانطلقت دعوات مقدسية للمشاركة والحشد بشكل واسع في حملة "لفجر العظيم" غداً الجمعة، في باحات المسجد الأقصى.

وأكدت الدعوات على أهمية المشاركة الواسعة في إقامة صلاة الفجر غداً الجمعة بالمسجد الأقصى، رداً على تدنيس المستوطنين للمسجد، ومحاولات فرض وقائع تهويدية جديدة، والتي كان آخرها اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير للأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #الاحتلال #أبو ديس #مستشفى المقاصد

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