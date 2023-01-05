شرطة الاحتلال تفرض قيودا على الاحتفال بتحرر كريم يونس

فرضت شرطة الاحتلال، عصر اليوم الخميس، قيودا على الاحتفال بتحرُّر الأسير كريم يونس، عقب نيله حريّته، فجر اليوم، بعد 40 عاما قضاها في سجون الاحتلال.

ووصلت عدّة سيارات من شرطة الاحتلال إلى قرية عارة في الداخل المحتل، واقتحم عناصرها الخيمة التي نُصبت لاستقبال الأسير المحرّر، واستقبال مهنّئيه بالحريّة، وفرضوا طوقاً حول المكان استمر لساعات.

وأفاد مصادر فلسطينية في عارة، بأنّ شرطة الاحتلال منعت عائلة الأسير من تنظيم مسيرة كان مقرّرا أن تجوب شوارع البلدة مساء اليوم، احتفاءً بالمحرر وتكريما له.

كما أفادت بأن شرطة الاحتلال طالبت بإنزال علم فلسطين عن خيمة الاستقبال.

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ويتوافد مئات المواطنين من كل مناطق الداخل المحتل ومن الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى قرية عارة لتقديم التهاني للمحرر كريم يونس، وسط أجواء احتفالية بحرية ابن القرية.





المصدر / فلسطين أون لاين