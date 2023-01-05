بحر يهاتف الأسير المحرر كريم يونس مهنئا بالإفراج عنه

هاتف رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، الأسير المحرر كريم يونس، مهنئًا إياه بالحرية بعد اعتقال دام 40 عامًا في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأكد بحر على أن تحرر يونس يعد عرسًا وطنيًا فلسطينيًا، وانتصارًا لإرادة الأسرى على السجان، مشيدًا بصبر وثبات المحرر يونس طيلة سنوات الأسر، والتي تدل على إيمانه الراسخ بعدالة قضية فلسطين.

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وشدد على أن قضية الأسرى كانت وستبقى على رأس أولويات شعبنا الفلسطيني حتى تحريرهم، مؤكدا أن محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى لن تسقط بالتقادم.

من جهته؛ شكر المحرر يونس د. بحر على اتصاله، وأشار إلى صمود الأسرى في سجون الاحتلال ومعنوياتهم العالية، وأنهم يستبشرون بإخوانهم خارج السجون للعمل على تحريرهم.

المصدر / فلسطين أون لاين