"روسيا" تعلن صناعة زجاج الطائرات من موارد محلية

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية أنها بدأت بإنتاج مواد جديدة لصناعة الزجاج المتين للطائرات بغية الاستغناء عن المواد المستوردة.

وجاء في بيان صادر عن الشركة، نُشر اليوم الخميس: إنّ "مؤسسة روماشين التابعة لشركتنا استأنفت إنتاج الشرائط البوليميرية التي تستعمل في إنتاج الزجاج العالي المتانة المخصص للطائرات، للاستغناء عن المواد المستوردة من الخارج، وبالتالي فإنّ عملية إنتاج زجاج pentaplex و Triplex في روسيا أصبحت تعتمد على مكونات محليّة بالكامل".

بدوره، أوضح المدير التنفيذي لـ"روستيخ" أوليغ يفتوشينكو، أنه توقف إنتاج الشرائط البلوليميرية لزجاج الطائرات في روسيا في تسعينيات القرن الماضي، بعد إغلاق عدة شركات مختصة بهذا المجال، وبالتالي باتت روسيا تستورد هذه المنتجات، وكجزء من الخطة الحكومية الروسية لاستبدال الواردات بمنتجات محلية بدأنا بإنتاج هذه المواد محليًّا، وبمواصفات ممتازة.

ويُعدُّ الإنتاج المحلي الكامل للزجاج العالي القوة لمعدات الطيران خطوة أخرى نحو الاستقلال عن الموردين الأجانب، وهو أمر مهم في ظل تعرّض بلادنا لضغوطات خارجية غير مسبوقة، ونحن مستعدون لتزويد صناعة الطيران بهذه المنتجات بنسبة 100٪".

وأشار يفتوشينكو إلى أنّ زجاج pentaplex و Triplex الروسي المخصص للطائرات يتمتع بقوة عالية وشفافية ممتازة ويتحمل فروقات في درجات الحرارة تتراوح ما بين 60 درجة مئوية تحت الصفر و130 درجة مئوية فوق الصفر، ما يجعله قادرًا على تحمُّل أقسى ظروف المناخ وظروف الطيران.

المصدر / وكالات