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في أزمنة مختلفة.. تركي يقتل زوجاته الثلاث بلا رحمة

05 يناير 2023 . الساعة 13:19 بتوقيت القدس
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ركي يقتل زوجاته الثلاثة بلا رحمة

ذكرت وسائل إعلام تركية أنّ تركيًّا، قتل زوجاته الثلاث بلا رحمة، في أزمنة وطرق مختلفة، حيث ارتكب الجرائم الثلاث خلال 39 سنة.

أقدم نجاتي أكبنار - 57 عامًا- على قتل زوجته الأولى أمينة عام 1983 بسكين، ثم سُجن وخرج بعدها من السجن وتزوج الثانية فاطمة، ومن ثم قتلها عام 2003 حرقًا، نقلت على إثره إلى المستشفى فلحقها بسكين وقتلها، ومن ثم سُجن وخرج قبل عامين من السجن ضمن قرارات "كورونا".

الجريمة الثالثة وقعت قبل أيام فقط بسبب شجار بينه وبين زوجته الثالثة مولتو منغيشة بعد أن أخبرته برغبتها في تركه والعودة إلى أهلها، فما كان منه إلا أن ضربها على رأسها بآلة حادة حتى قتلها، واستعان بابنته من زوجته الثانية لنقل الجثة، ودفنها في مدخل بناء مهجور قرب منزله.

اكتشفت الشرطة التركية الجريمة الثالثة له، بعد اعتراف ابنته عليه، التي قالت إنّ والدها هددها بالقتل في حال أبلغت أحدًا عن ملابسات الجريمة، لكنّ شعورها بالذنب هو ما دفعها للإبلاغ عنه.

المصدر / وكالات
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