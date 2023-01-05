زوجة "عيّاش": يحيى حي في قلوبنا وعملياته البطولية أرعبت الاحتلال

قالت هيام عياش، زوجة الشهيد المهندس يحيى عياش: إن "يحيى عياش شفى صدور وقلوب الفلسطينيين بالعمليات البطولية".

وأضافت خلال تصريح بمناسبة حلول الذكرى الـ27 لاستشهاده: إن "ذكرى يحيى عياش موجودة في كل وقت وحين..تعلمنا منه الصبر والثبات في سبيل القضية الفلسطينية".

وتابعت: " عاش يحيى القائد حياة جهادية طويلة، أراها بمحبة الناس له وافتخارهم ببطولته"، مشيرة إلى علاقة الشهيد البار بوالدته وقربه من أهله رغم أنه عاش مطارداً".

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وعرجت إلى احتفاء الشعب الفلسطيني بالإفراج عن الأسير كريم يونس من سجون الاحتلال، وأن الأمل معقود في المقاومة بصفقة تبادل مشرفة تثلج صدور أهالي الأسرى، مشددة أن القدس هي بوصلة شعبنا لتحريرها من الاحتلال.

وتوافق اليوم الذكرى السنوية الـ27 لاستشهاد القائد القسامي يحيى عياش، المهندس الأول في كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

واحتل العياش مكاناً بارزًا وأصبح ظاهرةً ورمزًا من رموز القضية وتاريخها المعاصر لما بذله من جهود جبارة وما أحدثه من نقلة نوعية في المقاومة الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين