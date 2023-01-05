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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

05 يناير 2023 . الساعة 12:21 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينياً (أرشيف)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سامر البرغوثي، ونجله بلال، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وقصي قطش، ومحمد عمار من عين يبرود شرق المدينة.

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كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد عباهرة بعد اقتحام قوات الاحتلال منزل عائلته في الحارة الشرقية، وصالح الياصيدي من مخيم الفارعة قرب طوباس.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال من القدس، كلاً من المحررين: يوسف الخطيب، وصامد مطير، ووالده الجريح رائد فايز مطير، من مخيم قلنديا، وعيسى عطون.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اعتقالات #قوات الاحتلال #مداهمات #الضفة الغربية

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