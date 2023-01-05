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إشهار كتاب "الحافلات تحترق" للأسير القائد حسن سلامة

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بالصور إشهار كتاب "الحافلات تحترق" للأسير القائد حسن سلامة

05 يناير 2023 . الساعة 12:02 بتوقيت القدس
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جانب من حفل إشهار كتاب الأسير القائد حسن سلامة "الحافلات تحترق" (تصوير: ياسر فتحي)
متابعة/ فلسطين أون لاين:

نظمت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، حفلًا، اليوم الخميس، أشهرت خلاله كتابًا للقائد الأسير حسن سلامة، تحت عنوان "الحافلات تحترق".

وشارك في الحفل والذي أُقيم في مدينة خان يونس، قيادات حركة حماس، وكتائب القسام، وأسرى محررون، وهيئات ونواب في المجلس التشريعي، ومؤسسات ذات علاقة بالأسرى، إلى جانب جمع غفير من المواطنين.

وفي كلمة له خلال الحفل، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، صالح العاروري، أنّ حركته منذ انطلقت وهي تُكرّس عملها لأجل تحرير الأسرى.

وأضاف: "نحن مقصرون ما دام هناك أسير فلسطيني خلف القضبان، ولن نتوقف عن أسر الجنود حتى الإفراج عن كل أسرانا".

ونوّه العاروري إلى أنّ عمليات "الثأر المقدس" التي قادها الأسير حسن سلامة، مرّغت أنف الاحتلال في التراب.

وشدّد على أنّ المقاومة لديها رصيد من جنود الاحتلال "وسيزيد هذا الرصيد كما وعدت المقاومة".

من ناحيته، وفي كلمة له، قال عضو المكتب السياسي لحماس صلاح البردويل، إنّ حفل إشهار الكتاب، يُعبّر عن تاريخ ناصع لمجاهدٍ كبير خطَّ كلمات ونموذجًا من الصعب أن يتكرر.

وأكد أنّ الأسير القائد حسن سلامة انطلق فور استشهاد يحيى عياش للتخطيط للثأر لاغتياله من قِبل الاحتلال.

وشدَّد على أنّ اسم الكتاب "الحافلات تحترق"، منقوص جزئيًّا لأنّ الاحتلال كله كان يحترق وقت عمليات الثأر المقدس على يد الأسير "سلامة".

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