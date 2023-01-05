فلسطين أون لاين

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"فلسطين أون لاين" ينضم رسميًّا إلى تطبيق "نبض"

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"فلسطين أون لاين" ينضم رسميًّا إلى تطبيق "نبض"

05 يناير 2023 . الساعة 11:14 بتوقيت القدس
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انضم موقع "فلسطين أون لاين" إلى تطبيق نبض الإخباري، ليكون الموقع ضمن باقة المصادر الإخبارية الرسمية المعتمدة من التطبيق.

وتأتي هذه الخطوة، بعد توقيع اتفاقية شراكة بين إدارة الموقع وتطبيق نبض، وذلك في إطار الخطة التطويرية التي ينفذها "فلسطين أون لاين" لمواكبة مجريات التقدم الرقمي حول العالم.

و"فلسطين أون لاين"، النافذة الإلكترونية لصحيفة "فلسطين" اليومية الصادرة من قطاع غزة، وتهتم بتعزيز الحضور الإلكتروني للصحيفة، مع تقديم محتوى متخصص يُلبّي رغبات الجمهور في المجالات كافة، من خلال الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

واستطاع "فلسطين أون لاين"، إثبات وجوده في ساحة الإعلام الفلسطيني، ووِفق استطلاعات رأي ودراسات محكمة، إذ يحوز الموقع مكانة مرموقة ضمن المواقع الإخبارية المعتمدة لدى الجمهور المحلي داخل فلسطين وكذلك الوطن العربي.

ويمكن لجميع متابعينا في كافة أنحاء العالم الانضمام إلى فلسطين أون لاين من خلال تطبيق نبض، بالنقر هنا.

و"نبض" تطبيق للأخبار العربية المخصصة، تأسس عام 2012، ويقدم للمستخدم آخر الأخبار المحلية والعالمية والسياسية والرياضية والنسائية والتقنية وأخبار السيارات من مصادر يختارها المستخدم، مع خاصية التنبيهات للأخبار العاجلة، وكذلك النشرة البريدية.

ويوفر أكثر من 1500 مصدر للحصول على كل الأخبار المهمة والمختلفة من جميع أنحاء العالم وتكون من مصادر ذات ثقة.

ويمكن للمستخدمين تحميل تطبيق نبض، لنظام IOS عبر App Store ولنظام ِAndroid عبر Google Play، مما يجعلك تعرف كل ما يحدث حولك في جميع أنحاء العالم بكل سهولة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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